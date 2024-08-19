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13:01, 19 августа 2024 года
В Кромах отказались от "Слива-Града"Третий историко-гастрономический фестиваль официально отменили.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
В последнюю субботу лета 2024 года в Кромах не проведут историко-гастрономический фестиваль "Слива-Град". Решение опубликовано в официальной группе мероприятия.
"В связи с тревожными событиями на территории соседних областей сообщаем вам об отмене III историко-гастрономического фестиваля "Слива-Град", - сказано в группе мероприятия.
Напомним, губернатор Орловской области Андрей Клычков в связи с ситуацией в соседнем регионе рекомендовал местным властям перенести массовые мероприятия.
Сергей Силаев
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