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13:01, 19 августа 2024 года В Кромах отказались от "Слива-Града" Третий историко-гастрономический фестиваль официально отменили.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В последнюю субботу лета 2024 года в Кромах не проведут историко-гастрономический фестиваль "Слива-Град". Решение опубликовано в официальной группе мероприятия.



"В связи с тревожными событиями на территории соседних областей сообщаем вам об отмене III историко-гастрономического фестиваля "Слива-Град", - сказано в группе мероприятия.



Напомним, губернатор Орловской области Андрей Клычков в связи с ситуацией в соседнем регионе рекомендовал местным властям перенести массовые мероприятия.





Сергей Силаев



