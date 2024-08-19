В Ливнах в ДТП пострадали три человека

|Главная » Новости
13:50, 19 августа 2024 года
В Ливнах в ДТП пострадали три человекаАвария случилась вечером 17 августа.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
В Ливнах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей марки "Лада". В результате аварии пострадали двое мужчин и несовершеннолетняя девочка.
Как сообщили
в Управлении Госавтоинспекции Орловской области
, инцидент произошел вечером 17 августа в 19:20 на улице Индустриальной. 61-летний водитель автомобиля "Лада Приора" двигался в сторону улицы Гайдара. В этот момент в его машину врезалась "Лада Гранта" под управлением 22-летнего мужчины.
В результате столкновения водитель "Приоры" получил травмы и был госпитализирован. Водителю "Гранты" госпитализация не потребовалась.
Кроме того, в ДТП пострадала 9-летняя пассажирка "Приоры". Девочку отпустили домой после оказания медицинской помощи.
Сергей Мерцалов