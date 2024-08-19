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13:50, 19 августа 2024 года В Ливнах в ДТП пострадали три человека Авария случилась вечером 17 августа.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В Ливнах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей марки "Лада". В результате аварии пострадали двое мужчин и несовершеннолетняя девочка. Управлении Госавтоинспекции Орловской области, инцидент произошел вечером 17 августа в 19:20 на улице Индустриальной. 61-летний водитель автомобиля "Лада Приора" двигался в сторону улицы Гайдара. В этот момент в его машину врезалась "Лада Гранта" под управлением 22-летнего мужчины. Как сообщили , инцидент произошел вечером 17 августа в 19:20 на улице Индустриальной. 61-летний водитель автомобиля "Лада Приора" двигался в сторону улицы Гайдара. В этот момент в его машину врезалась "Лада Гранта" под управлением 22-летнего мужчины. В результате столкновения водитель "Приоры" получил травмы и был госпитализирован. Водителю "Гранты" госпитализация не потребовалась. Кроме того, в ДТП пострадала 9-летняя пассажирка "Приоры". Девочку отпустили домой после оказания медицинской помощи.





Сергей Мерцалов



