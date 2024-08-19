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9:25, 19 августа 2024 года В Орле и округе отключат воду Это связано с работами на водоводе.



Фото: архив

В Орле и Орловском муниципальном округе 20 августа с 09.00 до 22.00 ограничат водоснабжение. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.



Воды не будет в двух районах облцентра и Орловском округе:



• Заводском районе (кроме микрорайона "Лужки") ;

• Частично Советском районе;

• Частично Орловском округе (поселок Зареченский, микрорайон "Первый", "Солнечный", микрорайон "Болховский").





Сергей Силаев



