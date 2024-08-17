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16:45, 17 августа 2024 года Два молодых фельдшера возглавили орловские ФАПы Выпускники медколледжа приняли участие в госпрограмме.



Фото: газета Колпнянского района "За изобилие"

Молодые фельдшеры Максим Поздняков и Анастасия Корнилова возглавили Фошнянский и Мисайловский ФАпы Колпнянского района Орловской области.

Жители региона приняли участие в государственной программе "Земский фельдшер". Об этом сообщила газета "За изобилие".



Анастасия родилась и провела детство в селе, а Максим вырос в Орле и нашел первую работу на ярмарке вакансий. В мероприятии участвовал главврач Колпнянской ЦРБ.



– Сейчас передо мной главная цель – оправдать надежды пациентов, заслужить их доверие, уважение. Это дорогого стоит, поэтому буду стараться и сделаю все от себя зависящее, - отметил фельдшер Максим Поздняков.



С момента запуска программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в орловский регион привлекли около 300 врачей и 100 фельдшеров.





Сергей Силаев



