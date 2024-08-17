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13:05, 17 августа 2024 года

Куряне, находящиеся в Орловской области, могут получить выплаты

Заявление подается на Госуслугах.

Фото: архив

Жители приграничных территорий, прибывшие в Орловскую область, могут получить несколько выплат.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей доступна жителям Беловского, Льговского, Хомутовского, Глушковского, Рыльского, Кореневского, Суджанского районов, а также городов Льгова, Рыльска. Срок оказания услуги – до шести рабочих дней. Подать заявление можно как на себя, так и на несовершеннолетних детей и недееспособных граждан.

Жителям Курской и Белгородской областей доступны также следующие выплаты:
• единовременная материальная помощь — 15 000 рублей;
• при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 000 рублей:
• при полной утрате имущества первой необходимости — 150 000 рублей;
• выплаты родственникам погибших — 1 500 000 рублей;
• при получении среднего или тяжкого вреда здоровью — 600 000 рублей;
• при получении легкого вреда здоровью — 300 000 рублей.

Кроме того, у курян есть возможность проконсультироваться по поводу пенсий по телефонам:

• 8 (920) 261-41-66, ежедневно с 08:30 до 20:00;
• 8 (800) 100-00-00.


Сергей Силаев
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