Главная » Новости



12:07, 17 августа 2024 года Бойцам СВО доставили "ПАЗ" от орловцев Гумконвой от епархии побывал в Рыльском районе.



Фото: Орловская митрополия

Орловская епархия передала автобус бойцам СВО. Поддержку получили артиллеристы, сдержавшие натиск нападения в первые дни атак на соседний регион.



Машину доставили 16 августа по поручению губернатора Андрея Клычкова. С помощью "ПАЗа" солдаты смогут выполнять боевые задачи, рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



За последнюю неделю для пострадавших мирных жителей Курской области от Орловской епархии собрали более 3,5 тонн гуманитарного груза. В субботу 18 августа в Курск отправится еще одна крупная посылка. Помощь принимается во всех храмах региона.





Сергей Силаев



