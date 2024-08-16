Орловская область получила почти 100 тысяч доз вакцины от гриппа

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10:29, 16 августа 2024 года
Орловская область получила почти 100 тысяч доз вакцины от гриппаЭто первая партия.
В Орловскую область доставили первую партию вакцины от гриппа. Регион получил 99 тысяч доз препарата, 29 тысяч из которых предназначены для детей, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".
В настоящее время заканчивается подготовительный этап перед вакцинацией. Процедуру, традиционно, можно будет пройти в поликлиниках. Также запланирована работа выездных "кабинетов".
Всего в Орловскую область привезут 337 тысяч доз препарата от гриппа к осени 2024 года. Этого объема хватит для того, чтобы вакцинировать 48% населения региона.
Сергей Силаев
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