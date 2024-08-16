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11:00, 16 августа 2024 года Жительница Орла отдала мошенникам почти 1,5 миллиона рублей Жертва аферистов оформила два кредита.





На территории Орловской области продолжают орудовать дистанционные мошенники. Несмотря на меры, предпринимаемые правоохранителями, некоторых орловцев удается ввести в заблуждение.

Так, жительница областного центра лишилась 1,4 миллиона рублей. Она взяла два кредита и отдала их мошенникам, следуя инструкции неизвестного, который позвонил ей по телефону и представился сотрудником банка. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "Прокуратура области просит граждан проявлять бдительность и не вступать в переговоры с незнакомцами по телефону. Прекратите разговор и самостоятельно уточните необходимую информацию по официальному номеру телефона соответствующей организации", – предупредили орловцев в надзорном ведомстве.





Сергей Силаев



