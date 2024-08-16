Запрет к склонению к абортам обсудили в Орле

Дискуссия возникла на заседании комитета облсовета.

На выездном заседании комитета по здравоохранению Орловского облсовета парламентарии затронули тему запрета к искусственному прерыванию беременности.



С законодательной инициативой "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Орловской области" выступил депутат Владимир Филонов. По словам парламентария, такие законы уже приняты в 14 субъектах РФ и направлены на улучшение демографической ситуации.

"Безусловно, за каждой женщиной остается право выбора или отказа от материнства. Но зачастую благодаря «доброжелательным» советам молодые женщины делают выбор не в пользу рождения ребенка", – отметил Филонов.

Депутат добавил, что в законе нет правовых механизмов защиты беременной женщины от давления, направленного на понуждения сделать аборт. Другие парламентарии отметили, что не видели открытой пропаганды искусственного прерывания беременности и поинтересовались, какое наказание будет применяться в случае принятия закона на территории региона.



Владимир Филонов пояснил, что за склонение к прерыванию беременности могут установить административную ответственность, а под "склонением" будут понимать уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждения, выдвижение требований к женщинам.