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9:40, 16 августа 2024 года

Запрет к склонению к абортам обсудили в Орле

Дискуссия возникла на заседании комитета облсовета.


На выездном заседании комитета по здравоохранению Орловского облсовета парламентарии затронули тему запрета к искусственному прерыванию беременности.

С законодательной инициативой "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Орловской области" выступил депутат Владимир Филонов. По словам парламентария, такие законы уже приняты в 14 субъектах РФ и направлены на улучшение демографической ситуации.
"Безусловно, за каждой женщиной остается право выбора или отказа от материнства. Но зачастую благодаря «доброжелательным» советам молодые женщины делают выбор не в пользу рождения ребенка", – отметил Филонов.
Депутат добавил, что в законе нет правовых механизмов защиты беременной женщины от давления, направленного на понуждения сделать аборт. Другие парламентарии отметили, что не видели открытой пропаганды искусственного прерывания беременности и поинтересовались, какое наказание будет применяться в случае принятия закона на территории региона.

Владимир Филонов пояснил, что за склонение к прерыванию беременности могут установить административную ответственность, а под "склонением" будут понимать уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждения, выдвижение требований к женщинам.



Сергей Силаев
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