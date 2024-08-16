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9:31, 16 августа 2024 года Орловцы поговорили с Андреем Клычковым о денежных выплатах Глава региона провел личный прием.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области 15 августа провел личный прием граждан. На беседу пришли жители Орла и Орловского округа. Из четырех обращений одно оказалось коллективным.

Жители региона обратились к Андрею Клычкову с вопросами поддержки бойцов СВО и их семей, получения выплат и земельного участка, оформления удостоверения "Ветеран боевых действий", а также содействия в лечении. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

По итогам встречи Андрей Клычков дал ряд поручений главам районов и профильным органам.





Сергей Силаев



