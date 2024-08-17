Орловец Петр Рикунов стал самым быстрым в Китае

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11:00, 17 августа 2024 года
Орловец Петр Рикунов стал самым быстрым в КитаеВелосипедист одержал победу в гонке.
Фото: федерация велоспорта России
Орловский велосипедист Петр Рикунов стал победителем в гонке China Road Pro cycling league — Tianjin Stage. Спортсмен показал среднюю скорость порядка 45 км/ч. Участники заезда проехали 200 километров по городским улицам.
В десятке, помимо Петра Рикунова, финишировали еще два гонщика из России: седьмым стал Александр Березняк, десятым — Андрей Степанов. Об этом рассказали в федерации велосипедного спорта России.
Сергей Силаев