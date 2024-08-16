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7:52, 16 августа 2024 года В Орловской области курянам оказывают психологическую помощь Специалисты работают на базе кризисного центра помощи женщинам и детям.



Фото: архив

Жители Курской области, прибывшие в орловский регион, могут получить психологическую помощь. Добровольческий отряд практикующих психологов "Колесо жизни" начал работу на базе кризисного центра помощи женщинам и детям "Орловский".



Практикующих специалистов приглашает к сотрудничеству департамент соцзащиты региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Желающие помочь могут связаться с бизнес-тренером Еленой Шепелевой в соцсети "Вконтакте".



Проект "Колесо жизни" начал работу в 2023 году. Кризисный центр оказывал помощь детям, возвращаемым из зон боевых действий.





Сергей Силаев



