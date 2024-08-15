Орловцы могут помочь волонтерам в сортировке грузов для жителей Курской области

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19:54, 15 августа 2024 года
Орловцы могут помочь волонтерам в сортировке грузов для жителей Курской областиС такой просьбой обратился губернатор Андрей Клычков.
Фото: пресс-служба губернатора
Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям региона с просьбой помочь волонтерам в сортировке и погрузке гуманитарной помощи для жителей Курской области. Об этом сообщает региональный инфопортал.
Сейчас в центре "Патриот-57", где работают добровольцы, скопилось большое количество грузов, которые необходимо отвезти в ПВР области. Поэтому губернатор призвал всех неравнодушных жителей региона помочь в эти выходные, 17 и 18 августа, с 9:00 до 18:00.
Клычков подчеркнул, что в центре "Патриот-57" (улица Привокзальная, 8) требуются люди для сортировки, распределения и погрузки вещей. Это очень важная работа и каждый может внести свой вклад. Нужно 20 волонтеров на каждый день.
Также губернатор сообщил, что орловцы, готовые предоставить жилье для переселенцев, могут передать такую информацию по телефону: 8-953-477-05-47.
Сергей Мерцалов