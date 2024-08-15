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19:54, 15 августа 2024 года

Орловцы могут помочь волонтерам в сортировке грузов для жителей Курской области

С такой просьбой обратился губернатор Андрей Клычков.

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям региона с просьбой помочь волонтерам в сортировке и погрузке гуманитарной помощи для жителей Курской области. Об этом сообщает региональный инфопортал.  
 
Сейчас в центре "Патриот-57", где работают добровольцы, скопилось большое количество грузов, которые необходимо отвезти в ПВР области. Поэтому губернатор призвал всех неравнодушных жителей региона помочь в эти выходные, 17 и 18 августа, с 9:00 до 18:00.
 
Клычков подчеркнул, что в центре "Патриот-57" (улица Привокзальная, 8) требуются люди для сортировки, распределения и погрузки вещей. Это очень важная работа и каждый может внести свой вклад. Нужно 20 волонтеров на каждый день.
 
Также губернатор сообщил, что орловцы, готовые предоставить жилье для переселенцев, могут передать такую информацию по телефону: 8-953-477-05-47.



Сергей Мерцалов
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