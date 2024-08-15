Орловцы могут помочь волонтерам в сортировке грузов для жителей Курской области

С такой просьбой обратился губернатор Андрей Клычков.

Фото: пресс-служба губернатора

Сейчас в центре "Патриот-57", где работают добровольцы, скопилось большое количество грузов, которые необходимо отвезти в ПВР области. Поэтому губернатор призвал всех неравнодушных жителей региона помочь в эти выходные, 17 и 18 августа, с 9:00 до 18:00.

Клычков подчеркнул, что в центре "Патриот-57" (улица Привокзальная, 8) требуются люди для сортировки, распределения и погрузки вещей. Это очень важная работа и каждый может внести свой вклад. Нужно 20 волонтеров на каждый день.

Также губернатор сообщил, что орловцы, готовые предоставить жилье для переселенцев, могут передать такую информацию по телефону: 8-953-477-05-47.