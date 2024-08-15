Орловские аграрии намолотили второй миллион тонн зерна
Темпы работ опережают прошлогодние.
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Аграрии Орловской области к середине августа намолотили два миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. В 2023 году этот показатель был достигнут на неделю позже.
По данным регионального правительства, из двух миллионов зерновых 1,6 миллиона тонн - пшеница, 300 тысяч - ячмень, горох - 78 тысяч тонн. Уборочная стартовала в середине июля, первый миллион намолотили к концу второго месяца лета.
Всего орловским аграриям предстоит убрать урожай более чем на 1,3 миллиона гектаров. В 2023 году было собрано пять миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур.