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11:30, 15 августа 2024 года В Орловской области находятся 1540 курян Из них 501 - дети.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

На Орловщине сейчас находятся 1540 жителей Курской области, включая 501 ребенка. Такие данные - на утро 15 августа.



765 человек, среди которых 257 детей, разместили в ПВР. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Жители Курской области, вынужденно покинувшие свои дома, могут оформить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей через портал Госуслуг.





Сергей Мерцалов



