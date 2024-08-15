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10:13, 15 августа 2024 года В Орловской области увеличат плату за детские сады Изменения вступят в силу с 2025 года.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 14 августа подписал постановление о среднем размере платы за присмотр и уход за детьми в садах региона.



Согласно документу, средний размер родительской платы по муниципальным округам и районам составит 1558 рублей, а по городским округам - 2131 рубль.



Постановление вступает в силу 1 января 2025 года. Контроль за исполнением возложен на заместителя губернатора в правительстве региона по социальной политике.





Сергей Силаев



