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9:40, 15 августа 2024 года Руководителя жилищного управления Орла отправили под домашний арест По версии следствия, бюджету причинен ущерб почти в 24 миллиона рублей.





В ходе расследования уголовного дела в отношении руководителя МКУ "Жилищное управления города Орла" избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело завели по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на основании материалов УФСБ и УМВД России по Орловской области.



По данным следствия, руководитель с сентября 2021 по март 2023 года закупила жилье для детей-сирот по завышенным ценам. Это привело к ущербу бюджету в размере 23 миллионов 976 тысяч рублей, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Следствие продолжается.





Сергей Силаев



