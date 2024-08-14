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15:22, 14 августа 2024 года В Горпарке Орла объяснили, куда делся забор Ранее появилась недостоверная информация касательно демонтажа.



Фото: Городской Парк Культуры и Отдыха

В Городском парке культуры и отдыха Орла объяснили причину демонтажа забора. Ясность в ситуацию решили внести после слухов и недостоверной информации, появившейся в сети.



Как пояснили на странице парка в "ВК", забор никто "не украл, не присвоил и не сдал на металлолом". Демонтаж провели за счет средств парка. Причиной назван внешний вид.



– Внешний вид забора, давайте откровенно, оставлял желать много лучшего. Ручная чистка, даже проводившаяся дважды в год, результата не приносила. Согласно заключению специалистов, это невозможно сделать вручную. Именно поэтому и было принято решение демонтировать забор, - сообщили в Горпарке.



Помимо этого, орловцев заверили, что причин для беспокойства нет. Теперь специалисты определят, можно ли с забора снять лак и сколько это будет стоить. Относительно дальнейших шагов местных жителей проинформируют.





Сергей Силаев



