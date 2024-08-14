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14:00, 14 августа 2024 года В Орле перенесли ярмарку, вина, сыра, хлеба и меда Причиной стали события в Курской области.



Фото: архив

В областном центре решили перенести на неопределенный срок ярмарку "Вино-Сыр, Хлеб-Мед". Решение озвучили в администрации Орла. Мероприятие было запланировано на 16, 17 августа.



На ярмарке должны были представить винодельческую продукцию, аксесуары для вина, сыры, колбасы, хлебобулочные изделия, соки, мед и другие продукты пчеловодства. Напомним, ранее в регионе решили перенести все массовые мероприятия.



- О новых датах мероприятия сообщим позже, - подытожили в пресс-службе мэрии.





Сергей Силаев



