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12:33, 14 августа 2024 года В Орле на пешеходном переходе сбили человека Его госпитализировали.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Вечером 13 августа в Орле водитель "Рено Каптюр" ехал по улице Октябрьской и в районе дома №79 наехал на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть. Авария произошла ближе к полуночи.



Как уточнили в Госавтоинспекции, человек переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате пострадавший получил повреждения, его отвезли в больницу.



Всего в регионе за прошедшие сутки произошло 24 аварии. В них получили ранения пять человек.





Сергей Силаев



