Трое пассажиров мотоциклов попали в больницу после ДТП под Орлом
Все пострадавшие несовершеннолетние.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
В деревне Сетуха Залегощенского района Орловской области 14 августа произошло ДТП с участием двух мотоциклов: "ИЖ-Юпитер" и "Ореон".
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 18-летний водитель "Юпитера" решил развернуться и столкнулся с движущимся попутно "Ореоном", которым управлял 15-летний подросток. В результате госпитализация понадобилась трем людям: 15-летнему водителю мотоцикла "Ореон", 15-летнему пассажиру и 17-летней девушке, двигавшейся на "Юпитере".