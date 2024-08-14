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11:45, 14 августа 2024 года Более 1500 жителей Курской области приехали на Орловщину Почти треть из них - дети.



Фото: архив

В Орловской области по данным на 14 августа расположились 1505 жителей Курской области, из которых 470 человек - дети. За последние сутки в орловский регион прибыли 83 курянина.



Для вынужденных переселенцев в Орловской области работают четыре "горячие линии":



• По вопросам образования (зачисление в детские сады и школы): 8 (930) 868-74-88;



• По вопросам здравоохранения (госпитализация, обеспечение лекарствами): 8 (999) 604-08-09;



• По вопросам социальной защиты: 8 (800) 100-00-01;



• По вопросам миграции (регистрация по месту пребывания): 8 (4862) 40-04-53.



Напомним, что по поручению глава региона запущен тг-канал "Орловский тыл". Администраторы координируют работу по помощи переселенцам: выкладывают потребности ПВР региона, берут в работу отдельные позиции.





Сергей Силаев



