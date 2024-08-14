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11:45, 14 августа 2024 года

Более 1500 жителей Курской области приехали на Орловщину

Почти треть из них - дети.

Фото: архив

В Орловской области по данным на 14 августа расположились 1505 жителей Курской области, из которых 470 человек - дети. За последние сутки в орловский регион прибыли 83 курянина.

Для вынужденных переселенцев в Орловской области работают четыре "горячие линии":

• По вопросам образования (зачисление в детские сады и школы): 8 (930) 868-74-88;

• По вопросам здравоохранения (госпитализация, обеспечение лекарствами): 8 (999) 604-08-09;

• По вопросам социальной защиты: 8 (800) 100-00-01;

• По вопросам миграции (регистрация по месту пребывания): 8 (4862) 40-04-53.

Напомним, что по поручению глава региона запущен тг-канал "Орловский тыл". Администраторы координируют работу по помощи переселенцам: выкладывают потребности ПВР региона, берут в работу отдельные позиции.


Сергей Силаев
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