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11:28, 14 августа 2024 года Орловцы собрали помощь для курян в нескольких ПВР Закрыто 52 позиции.



Фото: архив

В телеграм-канале "Орловский тыл", созданном по поручению губернатора, координируют помощь вынужденным переселенцам, прибывшим в Орловскую область.



Днем 13 августа администраторы канала опубликовали список необходимого для курян, пребывающих в Должанском, Дмитровском районах и Орле. Менее чем за сутки орловцы закрыли 52 позиции.



В среду 14 августа выложен новый список по ПВР Мценска и Дмитровского района. Желающие могут помочь, написав комментарий в канале "Орловский тыл" с выбором позиции и номером телефона. После этого кураторы свяжутся комментатором.





Сергей Силаев



