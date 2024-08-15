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8:00, 15 августа 2024 года Двенадцать орловцев могут рассчитывать на грант "Агростартап" Общая сумма поддержки превысила 50 миллионов рублей.



Фото: архив

Двенадцать орловских фермеров получили грант "Агростартап". Общая сумма поддержки составила более 50 миллионов рублей. Одиннадцать фермеров уже получили средства. Они планируют развивать производство кормов, зерновых и масличных культур, птицеводство, пчеловодство и другие направления. Например, один из победителей планирует создать яблоневый сад, а другой — заняться разведением лошадей.





Анна Вайсергисер



