В Ливнах появится площадка для выгула собак

|
|среда 14.08.2024 13:57:31
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
8:45, 14 августа 2024 года
В Ливнах появится площадка для выгула собакЕе обустроят на улице Октябрьской.
Фото: администрация города Ливны
В Ливнах готовят площадку для выгула собак. Она появится на улице Октябрьской в районе Георгиевского храма.
Как сообщает администрация города Ливны, площадка будет иметь размер 25 на 25 метров и ограждение. Исполнитель работ - индивидуальный предприниматель Эсмеров.
Строительство планируют закончить до конца сентября этого года. Финансирование идет из местного бюджета в рамках муниципальной программы "Благоустройство города Ливны Орловской области".
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.