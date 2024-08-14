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8:45, 14 августа 2024 года В Ливнах появится площадка для выгула собак Ее обустроят на улице Октябрьской.



Фото: администрация города Ливны

В Ливнах готовят площадку для выгула собак. Она появится на улице Октябрьской в районе Георгиевского храма.



Как сообщает администрация города Ливны, площадка будет иметь размер 25 на 25 метров и ограждение. Исполнитель работ - индивидуальный предприниматель Эсмеров.



Строительство планируют закончить до конца сентября этого года. Финансирование идет из местного бюджета в рамках муниципальной программы "Благоустройство города Ливны Орловской области".





Сергей Мерцалов



