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14:30, 13 августа 2024 года

Орловская епархия доставила "Газель" военным медикам

Машину и генераторы привезли на Харьковское направление.

Фото: Орловская митрополия

В понедельник 12 августа гумконвой во главе с протоиереем Василием Ивановым и игуменом Тихоном Гладких привез груз для военных медиков на Харьковском направлении. Врачи получили "Газель", которая поможет в эвакуации раненых и перевозке различных грузов. Об этом ранее просили медики.

Также в зону СВО доставили два дизельных генератора и партию закруток собственного приготовления. Груз привезли по поручению главы региона Андрея Клычкова, рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.


Сергей Силаев
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