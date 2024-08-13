Главная » Новости



12:00, 13 августа 2024 года Орловцы стали реже брать ипотеку Общая сумма кредитов с начала года составила 9,4 миллиарда.



Фото: архив

Жители Орловской области с начала 2024 года взяли 2985 ипотечных кредитов на общую сумму 9,4 миллиарда рублей. Показатель по сравнению с прошлым годом снизился: на 15% по количеству и на 12% по сумме.



С января по июнь 2024 года орловцы оформили 1240 раз ипотеку на квартиры в новостройках на сумму пять миллиардов рублей. Для покупки квартир на вторичном рынке жители региона взяли ипотеку 1745 раз на сумму 4,4 миллиарда рублей соответственно. Такие цифры обнародовала пресс-служба областного правительства.



– Уменьшение ипотеки связано с теми мерами, которые предпринимает Банк России, чтобы снизить количество высокорискованных кредитов, - прокомментировал заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин.





Сергей Силаев



