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14:00, 12 августа 2024 года В Орловскую область поставят вакцину от гриппа В регион привезут почти 340 тысяч доз препаратов.



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В Орловскую область привезут 337 тысяч доз для вакцинации от гриппа. Этого объема хватит для 48% населения региона. На сегодняшний день наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, однако в целом уровень еще низкий.



В 2023 году вакцинировались 323 тысячи человек. Тогда достигли необходимого охвата в группах риска, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



С 29 июля по 4 августа в медицинские учреждения региона обратилось около 1800 человек с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Из них 61,9% составляли дети до 14 лет.





Сергей Силаев



