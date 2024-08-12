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9:58, 12 августа 2024 года В представительстве Орловской области начали собирать гуманитарную помощь Пункт сбора работает в столице.



Фото: архив

В Москве появился новый пункт сбора помощи для жителей Курской области. Он работает на базе представительства Орловской области при правительстве России на улице Гончарной, 12, строение 3.



В пункт можно принести воду, продукты, средства гигиены, постельное белье, новую одежду, канцелярию, игрушки. Телефоны: 7(953) 416-32-45, 7(495) 663-99-00.



Помимо этого, сбор организован в Орле на базе центра "Патриот 57" на улице Привокзальной, дом 8. Время работы с 09.00 до 18.00.





Сергей Силаев



