В Ливнах вандалы испортили остановки

В Ливнах Орловской области вандалы испортили остановки. Хулиганы выбивают ограждения, разрисовывают павильоны, портят облицовку, мусорят и ломают скамейки.
В соответствии с контрактом подрядчик восстановит остановки. Планируется обновить ограждения, крыши, лавочки, провести покраску.
– Уважаемые ливенцы! Просим бережно относиться к объектам городского пространства, проявлять уважение друг к другу и к труду коммунальных служб. Чисто и комфортно там, где не сорят и не ломают, - обратилась местная администрация к жителям.