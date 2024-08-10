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13:05, 10 августа 2024 года В Орловскую область прибыли почти 800 курян Цифры озвучил глава региона.



Фото: "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регион прибыли почти 800 жителей соседнего региона. Гуманитарная миссия продолжается. Клычков напомнил, что прием помощи в Орле ведется на базе центра "Патриот 57" по адресу: улица Привокзальная, дом 8.



– Если вы не живете в Орле, или по каким-то причинам не можете передать посылку лично, можно оформить доставку продуктов или вещей на указанный адрес через маркетплейсы или службы доставки, - обратился губернатор к орловцам.



Правительство Курской области приняло решение о централизации сбора финансовой помощи, определен единый фонд сбора денег. Реквизиты можно посмотреть на странице главы региона.





Сергей Силаев



