"Народный фронт" Орловской области отвез гуманитарную помощь в Курск
Посылку удалось собрать за утро.
Фото: "Народный фронт"
Активисты "Народного фронта" Орловской области автоколонной отвезли гуманитарную помощь в Курск. Коллектив регионального "ОНФ " собрал помощь вместе с жителями областного центра за одно утро.
В груз вошли, вода, средства гигиены, суповые наборы, каши быстрого приготовления, детские и взрослые памперсы, масло, гречка и многое другое. В автомобили посылку загрузили за пару часов, и семь автомобилей отправились в Курск. Там помощь распределят между нуждающимися.