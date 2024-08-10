Главная » Новости



11:45, 10 августа 2024 года В Орле обсудили увеличение вместительности ПВР В регион продолжают прибывать переселенцы из Курской области.



Фото: соцсети Владимира Ивановского

Первый заместитель губернатора в правительстве региона Владимир Ивановский 9 августа провел заседание оперштаба. Основной темой стала помощь людям, покинувшим приграничные районы Курской области и прибывшим на территорию Орловской области.



Как написал Ивановский в соцсетях, рабочая группа обсудила вопрос увеличения вместительности пунктов временного размещения. В них по состоянию на вечер 9 августа размещены 607 человек, из них 153 ребенка. Помимо этого, затронули тему оказания медицинской и гуманитарной помощи. Ситуация на контроле у губернатора Андрея Клычкова.





Сергей Силаев



