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16:30, 10 августа 2024 года

Орловцы могут выбрать, где подключить Интернет

Стартовало голосование.

Фото: архив "Вести-Орел"

Жители Орловской области могут поучаствовать в голосовании по выбору населенных пунктов, где в 2025 году проведут мобильный интернет. Голос можно отдать до 17 ноября за деревню или село, где проживает от 100 до 500 человек.

Право выбора предоставляется жителям региона старше 18 лет. Проголосовать можно на Госуслугах или с помощью письма в Минцифры по почте. В этом случае оно должно прийти до 17 ноября. Адрес: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2.

Повторные голоса учитываться не будут, уточняют в пресс-службе областного правительства. Если в заявлении будет более одного населенного пункта, голос учтут за первый по тексту.


Сергей Силаев
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