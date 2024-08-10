В Орловской области ограничат движение на участках обхода Нарышкино
Ограничения будут действовать до октября.
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В Орловской области с 12 августа по 1 октября ограничат движение на участках обхода Нарышкино. Это связано с плановыми работами на путепроводе через железную дорогу.
Согласно приказу управления магистрали Москва-Бобруйск, работы проведут на 28-м километре трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, обход Нарышкино.
– Движение транспорта на этот период будет организовано по маршруту: км 17+000 – км 28+000 (через пгт. Нарышкино) трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, - говорится в сообщении правительства региона.
Ограничения не распространяются на рабочую технику.