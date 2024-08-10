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17:00, 10 августа 2024 года В Орловской области ограничат движение на участках обхода Нарышкино Ограничения будут действовать до октября.



Фото: архив

В Орловской области с 12 августа по 1 октября ограничат движение на участках обхода Нарышкино. Это связано с плановыми работами на путепроводе через железную дорогу.



Согласно приказу управления магистрали Москва-Бобруйск, работы проведут на 28-м километре трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, обход Нарышкино.



– Движение транспорта на этот период будет организовано по маршруту: км 17+000 – км 28+000 (через пгт. Нарышкино) трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, - говорится в сообщении правительства региона.



Ограничения не распространяются на рабочую технику.





Сергей Силаев



