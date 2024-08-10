Главная » Новости



20:26, 9 августа 2024 года Андрей Клычков призвал орловцев помочь курянам Глава региона напомнил о сборе гуманитарной помощи.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 9 августа обратился к орловцам с просьбой о помощи для прибывших жителей курского региона. По словам Клычкова, некоторые переселенцы приехали без вещей, им нужна помощь.



– Наша армия делает все, чтобы выбить противника, а наша ключевая задача сейчас – поддержать тех, кто приезжает на Орловщину, - обратился к жителям глава региона.



В регион уже прибыли полтысячи жителей соседнего региона. Работают горячие линии, несколько пунктов сбора гуманитарной помощи. Адреса пунктов, а также что нужно приносить, можно посмотреть здесь.





Сергей Силаев



