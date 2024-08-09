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12:34, 9 августа 2024 года "Ростелеком" объявляет о создании коммерческого ИТ-кластера Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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«Ростелеком» объявляет о создании коммерческого ИТ-кластера, консолидирующего экспертизу и передовые разработки дочерних ИТ-компаний. Кластер предложит рынку более 60 готовых ИТ-решений, охватывающих широкий спектр задач цифровизации и повышения эффективности бизнес-процессов. Новое подразделение возглавит Давид Мартиросов в роли старшего вице-президента по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома». Ранее он занимал должность вице-президента по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре.



Появление коммерческого ИТ-кластера завершает реорганизацию ИТ-направления «Ростелекома», которое теперь включает два самостоятельных блока. Блок ИТ под управлением старшего вице-президента по информационным технологиям Дария Халитова, который будет сосредоточен на масштабной трансформации ИТ-ландшафта, включающей внедрение технологий ИИ, полное импортозамещение и реализацию стратегических проектов, в том числе государственного значения. Коммерческий ИТ-кластер под руководством старшего вице-президента Давида Мартиросова будет работать как вендор программных продуктов для внешних заказчиков, поставляя ИТ-решения на рынок.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Формирование коммерческого ИТ-кластера — закономерный этап развития “Ростелекома” как технологического лидера и драйвера цифровой трансформации. Мы готовы предоставить накопленный опыт и экспертизу компаниям, стремящимся к оптимизации процессов, повышению конкурентоспособности и ускорению роста бизнеса за счет внедрения цифровых технологий». Давид Мартиросов, старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома»: «Стратегическая цель коммерческого ИТ- кластера — содействие цифровой трансформации бизнеса. В качестве вендора мы предлагаем рынку доступ к проверенным технологиям, которые успешно зарекомендовали себя как внутри компании, так и у внешних заказчиков из разных отраслей. "Ростелеком" планирует активно развивать кластер, в том числе за счет сделок M&A, расширяя портфель ИТ-продуктов и услуг». В состав коммерческого ИТ-кластера войдут компании: «Базис», «Беркут», «ТДата», «Спутник», «Айкумен ИБС», «ОС груп», «РТК ИТ плюс», «РТК Софт Лабс», а также продуктовые линейки «РТК ЦОД» (в том числе «Публичное облако») и экосистемы «Лукоморье». Среди предлагаемых решений: облачные сервисы, средства разработки ПО, продукты для управления данными, виртуализация серверов и рабочих мест, динамическая инфраструктура, технологии искусственного интеллекта и другие.

* * * Давид Игоревич Мартиросов окончил Московский государственный горный университет в 2006 году по специальности «Информационные системы».

Имеет более чем двадцатилетний опыт работы в сфере информационных технологий на финансовом и телекоммуникационном рынках. С 2012 по 2017 год работал техническим директором в банке «Открытие», где помимо ИТ развивал процессинговый центр и создал новое бизнес-направление по работе с банками-агентами.



В 2017 году присоединился к команде ПАО «Ростелеком», где прошел путь от директора по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре до вице-президента. В 2019 году он возглавил компанию «Тионикс», которая в результате M&A-сделок была преобразована в «Базис», российского разработчика решений для организации динамической инфраструктуры (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком»).



5 августа 2024 года Давид Мартиросов назначен старшим вице-президентом по коммерческим ИТ-продуктам ПАО «Ростелеком».



* * * ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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