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10:00, 10 августа 2024 года В Орловской области на нацпроекты потратили 2,5 миллиарда рублей Такова статистика с начала 2024 года.



Фото: архив

В Орловской области на цели по национальным проектам потратили 2,5 миллиарда рублей с начала 2024 года. По муниципальным проектам расходы составляют 905 миллионов рублей. Тему затронули 8 августа на совещании с главами районов в обладминистрации.



С 1 по 8 августа потрачено 63 миллиона рублей. Деньги пошли на реконструкцию орловского аэропорта, выплату аванса на капремонт дорог, благоустройство территорий, закупку оборудования для кванториумов и другие цели.



Шесть районов региона полностью освоили средства, выделенные на нацпроекты в 2024 году. Это Знаменский, Новодеревеньковский, Краснозоренский, Колпнянский, Шаблыкинский и Cосковский районы. Еще три района потратили более 90% выделенных средств.





Сергей Силаев



