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18:30, 8 августа 2024 года В Орле открыли "горячие линии" для вынужденных переселенцев из Курской области По телефонам можно уточнить информацию о порядке пребывания в наш регион.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле открыли четыре "горячие линии" для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области. По телефонам можно получить важную информацию о порядке пребывания на территории Орловской области:



- по вопросам образования (зачисление в детские сады и школы): 8 (930) 868-74-88;

- по вопросам здравоохранения (госпитализация, обеспечение лекарствами): 8 (999) 604-08-09;

- по вопросам социальной защиты: 8 (800) 100-00-01;

- по вопросам миграции (регистрация по месту пребывания): 8 (4862) 40-04-53.



- Мы делаем все, чтобы обеспечить жителям Курской области комфортное и безопасное проживание на Орловщине. Братскому региону сопереживают все – орловчане уже активно включились в сбор гуманитарных грузов. Спасибо всем, кто готов помочь, - сказал глава региона.



Он также напомнил, что сбор гуманитарной помощи ведется в центре патриотического воспитания "Патриот-57" по адресу: город Орел, улица Привокзальная, дом 8.





Сергей Мерцалов



