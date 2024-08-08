В Орловской области перенесут массовые мероприятия

Это связано с событиями в Курской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что органам власти и организациям рекомендовали перенести торжественные и увеселительные мероприятия на время, когда территория соседнего региона будет освобождена будет освобождена. Сейчас все силы нужно нацелить на силы пострадавшим курянам, считает глава региона.



Напомним, Орловская область приняла уже 77 жителей приграничных районов Курской области. Жителей соседнего региона разместили в гостиницах, им оказали помощь и обеспечили вещами.



Все жители региона, желающие помочь, могут это сделать через центр патриотического воспитания «Патриот-57», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Привокзальная, д. 8. Туда можно приносить бутилированную воду, одежду, нижнее белье, предметы гигиены. Вещи оперативно доставят нуждающимся.