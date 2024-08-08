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14:00, 8 августа 2024 года В Орле не сыграют в шахматы под открытым небом Турнир на День физкультурника отменили.





Шахматные и шашечные мероприятия на центральной площади Орла отменили. Об этом сообщили в Шахматно-шашечной школе областного центра.

Соревнования по шахматам, шашкам и поддавкам планировалось провести в День физкультурника с 15:00 до 18:00. Следующие турниры проведут 28-30 августа.





Сергей Силаев



