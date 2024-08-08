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9:21, 8 августа 2024 года Орловцев попросили временно приютить животных из Курской области Четвероногие покинули дом вместе со своими хозяевами.



Фото: архив "Вести-Орел"

От жителей Курской области, покинувших свои дома и приехавших в Орловскую область, поступают просьбы о поисках временного приюта для животных. Сотрудники "Кот и пес" составляют списки орловцев, готовых на время взять к себе домашних питомцев пострадавших курян.



Тех, кто может предоставить временный приют для животных, просят оставить свои контактные данные. Для этого необходимо отправить свои данные руководителю сообщества "Кот и Пес" Виталии Румянцевой. В сообщении необходимо указать ФИО, телефон и информацию о том, кого вы готовы принять.





Сергей Силаев



