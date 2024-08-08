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18:30, 7 августа 2024 года Орловцы отправили гуманитарный груз в Курскую область В соседний регион доставят воду, предметы первой необходимости и генераторы.



Фото: реготделение партии "Единая Россия"

В Орловской области оперативно собрали гуманитарный груз, который уже отправили в Курскую область, где накануне попыталась прорвать границу диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщили в реготделении партии "Единая Россия".



Мирные жители ради безопасности покинули свои дома. Помощь окажут семьям с детьми, пожилыми людьми. В посылку вошли генераторы, средства гигиены, другие предметы первой необходимости и вода.



Напомним, что 7 августа в Орловскую область прибыла группа курян, эвакуированных из приграничных районов соседнего региона. Их разместили в ПВР Ливен.





Сергей Силаев



