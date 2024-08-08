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10:30, 8 августа 2024 года В Орловской области раскрыли незаконную вырубку деревьев в Подолянском лесу В зеленом массиве спилено 10 лиственниц.





В Орловской области раскрыли незаконную вырубку деревьев в Подолянском лесу. Как рассказали в региональном управлении МВД, в зеленом массиве спилено 10 лиственниц. Ущерб составил 53 тысячи рублей, но эта цифра – предварительная.



Подозрение пало на жителя Троснянского района. Он признался, что ночью приехал в лес на телеге, погрузил древесину и увез. Из лиственницы он хотел сделать забор.



Окончания следствия и суда мужчина ждет под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



