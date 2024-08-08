Под Орлом с размахом отметят День физкультурника

Местные жители соберутся на стадионе в Знаменке.

10 августа на стадионе поселка городского типа Знаменка Орловского округа состоится праздник, посвященный Дню физкультурника.



В программу спортивных мероприятий войдут зарядка, велозаезды для дошкольников (3-7 лет), спортивный лабиринт (8 лет+), семейные эстафеты, парковый волейбол (два мужчины и две женщины), мини-футбол (18+). Также ветераны смогут поиграть в дартс, будет работать площадка местного "Движения Первых", сообщили в администрации Орловского муниципального округа.



Необходима предварительная регистрация. Ее нужно пройти до 8 августа включительно по телефону 41-69-29 или по электронной почте sport-orl-rn@yandex.ru.



Регистрация на месте продлится с 09:00 до 09:30, затем стартуют соревнования.