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12:45, 7 августа 2024 года Клавдия Наумова: "Это не Олимпийские игры – без России" Юлия Опанасюк пообщалась с Заслуженным тренером России по спортивной акробатике и Почетным гражданином Орла Клавдией Наумовой и узнала у прославленной спортсменки ее мнение относительно ситуации.







В Париже проходят 33-е Олимпийские игры. Российские спортсмены из-за санкций участие не принимают. Те, кто смог заявиться – выступают под нейтральным статусом.



Наша съемочная группа пообщалась с Заслуженным тренером России по спортивной акробатике, Почетным гражданином Орла Клавдией Наумовой и узнала у прославленной спортсменки ее мнение относительно ситуации.



Клавдия Наумова сожалеет, что политика вмешалась в спорт. "Я настолько удивлена, что наших спортсменов внаглую не допустили. Как можно без сильных соперников проводить Олимпиаду? Я считаю, что это не Олимпийские игры – без России", – отметила Наумова.



Что касается ситуации с выступлением российских атлетов под нейтральным статусом, Клавдия Наумова отметила следующее: "Самое страшное, что МОК решил, что Россия должна выступать без своего флага. Это как понять? Предать Родину? Надо было гордо отказаться и сказать, что у нас есть свои соревнования – не ниже рангом".





Юлия Опанасюк



