Транспортные потоки на Западном обходе Орла разделят ограждением

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18:30, 6 августа 2024 года
Транспортные потоки на Западном обходе Орла разделят ограждениемМера позволит избежать лобовых столкновений.
Фото: Фото: ФКУ Упрдор Москва-Харьков
Глава Орловской области Андрей Клычков во время прямой линии 6 августа рассказал, каким будет Западный обход Орла.
По словам главы региона, положительное заключение госэкспертизы получено, дорога будет четырехполосной, что позволит исключить самый опасный вид ДТП - лобовые столкновения. Встречные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением.
- Предусмотрено устройство линий электроосвещения, двух площадок для отдыха водителей, локальных очистных сооружений, поверхностного водоотвода, - уточнил глава региона.
Клычков отметил, что начало строительных работ запланировано на 2025 год.
Сергей Силаев