В Орловской области нет планов по сокращению электротранспорта

В настоящее время разрабатывается программа замены.

Глава Орловской области Андрей Клычков 6 августа во время прямой линии заявил, что у властей нет планов по сокращению электротранспорта. В настоящее время разрабатывается программа замены, однако на это нужны федеральные деньги.

– Мы хотим не просто сохранить, но и развивать свой электротранспорт в Орловской области. Нас ждет закупка нового подвижного состава, запланированы мероприятия по модернизации его инфраструктуры, – отметил губернатор.

Работа по поиску средств для поддержания уровня электротранспорта и повышения качества услуги ведется.