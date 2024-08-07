В Орловской области нет планов по сокращению электротранспорта

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12:55, 6 августа 2024 года
В Орловской области нет планов по сокращению электротранспортаВ настоящее время разрабатывается программа замены.
Глава Орловской области Андрей Клычков 6 августа во время прямой линии заявил, что у властей нет планов по сокращению электротранспорта. В настоящее время разрабатывается программа замены, однако на это нужны федеральные деньги.
– Мы хотим не просто сохранить, но и развивать свой электротранспорт в Орловской области. Нас ждет закупка нового подвижного состава, запланированы мероприятия по модернизации его инфраструктуры, – отметил губернатор.
Работа по поиску средств для поддержания уровня электротранспорта и повышения качества услуги ведется.
Сергей Силаев