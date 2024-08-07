Клычков: "Износ сетей в регионе составляет 80%"

Такое заявление глава региона сделал во время прямой линии.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 6 августа во время прямой линии заявил, что износ сетей в регионе составляет порядка 80%. По словам главы региона, это связано с тем, что строились они достаточно давно.

– У нас износ целого ряда сетей составляет около 80%. Построены в советское время по несовременным технологиям, – отметил Клычков.

Глава региона обратил внимание на то, что ураганы, ветра, снегопады приводят к отключению света и воды в населенных пунктах региона.



На Орловщине разработали систему повышения энергоэффективности, однако ее стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что для реализации планов нужна федеральная поддержка.