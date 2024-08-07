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8:45, 7 августа 2024 года Орловцы сыграют в шахматы под открытым небом Мероприятие организуют в День физкультурника.





В Орле 10 августа отметят Всероссийский День физкультурника. Шахматные столы расставят под березами на площади Ленина. Об этом сообщили в Шахматно-шашечной школе Орла.



Поиграть можно будет также в шашки и поддавки. Прийти и уйти можно в любое время, орловцам обещают сувениры.





Сергей Силаев



